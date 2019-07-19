Son Dakika Haberleri: 3 motosikletin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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3 motosikletin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde peş peşe giden 3 motosikletten birbirine çarptığı kazada, sürücülerden Ali Sercan Ortaç (20) öldü, Mehmet Resul Yonka ve Hakan Akbaş ise yaralandı.

3 motosikletin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde peş peşe giden 3 motosikletten birbirine çarptığı kazada, sürücülerden Ali Sercan Ortaç (20) öldü, Mehmet Resul Yonka ve Hakan Akbaş ise yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Jandarma Kavşağı'na peş peşe giren 3 ayrı motosikletliden Ali Sercan Ortaç, kontrolü kaybetti. Ortaç yönetimindeki motosiklet, Mehmet Resul Yonka ve Hakan Akbaş yönetimindeki motosikletlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletler devrildi. Yerde sürüklenen Ortaç, motosikletiyle yol kenarındaki bir işlerinin önündeki demir direğe ve duvara çaptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ali Sercan Ortaç'ın öldüğü belirlendi. Yonka ve Akbaş ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Sertaç Ortaç'ın cenazesi ise kaza yerindeki incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; Ortaç'ın iş yeri önündeki demir direğe ve duvara çarpma anı yer aldı.
Ali Sertaç Ortaç'ın memleketi Hatay'da toprağa verileceği bildirildi.


Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
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