3 Muvazzaf Asker Hakkında Yakalama Kararı Çıktı
33 dakika önce
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK mensubu 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK
mensubu 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda TSK personeli 3 muvazzaf asker hakkında Düzce merkezli Ankara
, Kayseri
ve Van
illerinde şahısların yakalanmasına yönelik arama ve gözaltına alma kararı verildi.
Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - DÜZCE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:33 Kaynak: İHA
Yedi Bela Hüsnü'nün Kız İsmet'i Necati Er Hayatını Kaybetti
Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın
Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti
Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu