Son Dakika Haberleri: 3 Muvazzaf Asker Hakkında Yakalama Kararı Çıktı

3 Muvazzaf Asker Hakkında Yakalama Kararı Çıktı

33 dakika önce

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK mensubu 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

3 Muvazzaf Asker Hakkında Yakalama Kararı Çıktı, System.String[]
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK mensubu 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda TSK personeli 3 muvazzaf asker hakkında Düzce merkezli Ankara, Kayseri ve Van illerinde şahısların yakalanmasına yönelik arama ve gözaltına alma kararı verildi.

Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:33 Kaynak: İHA

Başsavcı, Düzce, 3. Sayfa
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