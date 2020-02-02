3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü - Son Dakika

3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü

6 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir binanın 3'ncü katındaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek, zemin kattaki dükkanın tentesine düşen 1 çocuk annesi Suna Cansız (45), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü, System.String[]

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir binanın 3'ncü katındaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek, zemin kattaki dükkanın tentesine düşen 1 çocuk annesi Suna Cansız (45), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğlenden sonra, Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonuna çıkan Suna Cansız, iddiaya göre dengesini kaybederek, zemin kattaki dükkanın tentesine düştü. Cansız'ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla baygın haldeki Suna Cansız, kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cansız, daha sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


İtfaiye, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:09 Kaynak: DHA
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