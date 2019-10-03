3. Nesil AMD Ryzen PRO Serisi İşlemciler Duyuruldu

AMD bugün yaptığı duyuruyla birlikte, yeni AMD Ryze PRO 3000 serisi masaüstü işlemci ailesiyle birlikte, yeni Radeon Vega Grafikli AMD Ryze PRO işlemciler ve Radeo Vega Grafikli AMD Athlon PRO işlemcilerin satışa sunulduğunu açıkladı.



AMD Ryzen PRO ve Athlon PRO masaüstü işlemciler güçlü performans, dahili güvenlik özellikleri ve kurumsal sınıf güvenilirliği birleştirerek işinizi halletmenizi sağlıyor. 2019'un son çeyreğinde başlamak üzere HP ve Lenovo'nun AMD Ryzen PRO ve Athlon PRO masaüstü işlemcileriyle güçlendirilmiş, dayanıklı kurumsal masaüstü PC'ler de satışa sunulmuş olacak.



HP ve Lenovo'nun kullanışlı tasarımlarını güçlendiren ve her türlü ofis ortamına uyması için tasarlanan AMD Ryzen 9 PRO 3900, AMD Ryzen 7 PRO 3700 ve AMD Ryzen 5 PRO 3600 işlemcileri, dünyanın en gelişmiş 7nm "Zen 2" çekirdek mimarisi üzerine inşa edildi.



Ailenin tepesinde yer alan AMD Ryzen 9 PRO 3900 işlemci, herhangi bir kurumsal işlemcide bulunan en yüksek çekirdek ve iş parçacığı sayısı sunuyor. 12 çekirdek ve 24 iş parçacığına kadar performans sunan bu işlemciler, en zorlu iş ortamları için yüksek performans ve yüksek verimlilik sağlarken, güç tasarrufunu performanstan ödün vermeden sunar.



Üstün Üretkenlik

AMD Ryzen PRO 3000 serisi işlemciler, kurumsal masaüstü bilgisayarlar için rekabetçi performans sunar:



Ryzen 9 PRO 3900 ve Ryzen 7 PRO 3700, aynı güç kullanımında rakiplerinden 2 kata kadar daha hızlı performans sunarken, serin ve sessiz bir PC kullanım ortamı sağlar;

Ryzen PRO işlemciler, içerisinde finansal hizmetler, bilim ve enerji gibi farklı endüstrilerde simülasyon çalıştırmaktan denklem çözmeye kadar, rakiplerine göre %127'ye kadar daha hızlı veri işleme gücü sunar.

En gelişmiş 7nm SoC ve seçili modellerde 65W TDP değerinde 12 çekirdeğe kadar "Zen 2" çekirdek mimarisi ile lider teknoloji.



Güçlü Koruma

Her AMD Ryzen PRO işlemci; kullanıcının bilgisayarını korumaya yardımcı olmak için, AMD GuardMI teknolojisini kullanan; güçlü ve dahili bir güvenlik yardımcı işlemcisi barındırır. AMD Memory Guard tam sistem bellek şifrelemesi ile cold boot saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olurken; AMD teknolojisi ile Windows Security, Lenovo ThinkShield ve HP Sure Start gibi OEM güvenlik özelliklerini destekler ve tamamlar.



OEM Desteği

Önümüzdeki aylarda kurumsal müşterilerimiz; HP ve Lenovo'nun da içinde bulunduğu lider PC markalarından, Ryzen PRO işlemci tabanlı sistemleri de alabiliyor olacaklar.



AMD Ryzen PRO masaüstü işlemciler:



Model

Çekirdek/ İş parçacığı

TDP (Watt)

Maks./Taban frekansı (GHz)

L2 + L3 Arabellek (MB)



AMD Ryzen™ 9 PRO 3900

12/ 24

65W

4.3/ 3.1'e kadar

70

AMD Ryzen™ 7 PRO 3700

8/ 16

65W

4.4/ 3.6'ya kadar

36

AMD Ryzen™ 5 PRO 3600

6/ 12

65W

4.2/ 3.6'ya kadar

35



Radeon™ Vega Grafikli AMD Ryzen™ PRO masaüstü işlemciler:

Grafik İşlem Ünitesi



Model

Çekirdek/ İş parçacığı

TDP (Watt)

Maks./Taban frekansı (GHz)

L2 + L3 Arabellek (MB)



AMD Ryzen™ 5 PRO 3400G

4/ 8

65W

4.2/ 3.7'ye kadar

6

11 İşlem Ünitesi

AMD Ryzen™ 5 PRO 3400GE

4/ 8

35W

4.0/ 3.3'e kadar

6

11 İşlem Ünitesi

AMD Ryzen™ 3 PRO 3200G

4/ 4

65W

4.0/ 3.6'ya kadar

6

8 İşlem Ünitesi

AMD Ryzen™ 3 PRO 3200GE

4/ 4

35W

3.8/ 3.3'e kadar

6

8 İşlem Ünitesi



Radeon™ Vega Grafikli AMD Athlon™ PRO masaüstü işlemciler:



Model

Çekirdek/ İş parçacığı

TDP (Watt)

Maks./Taban frekansı (GHz)

L2 + L3 Arabellek (MB)

Grafik İşlem Ünitesi



AMD Athlon™ PRO 300GE

2/ 4

35W

3.4/ 3.4'e kadar

5

3 İşlem Ünitesi