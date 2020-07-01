3 nesil saatçilik mesleğini sürdürüyorlar - Son Dakika

3 nesil saatçilik mesleğini sürdürüyorlar

Zonguldak Alaplı ilçesinde 3 nesildir yapan saatçilik mesleğini sürdüren Bayhan Ailesi; bu mesleği bir asırdır ayakta tutmaya çalışıyor.

Zonguldak Alaplı ilçesinde 3 nesildir yapan saatçilik mesleğini sürdüren Bayhan Ailesi; bu mesleği bir asırdır ayakta tutmaya çalışıyor.

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Alaplı esnaflarından Aydın Bayhan; dededen ve babadan kalma mesleği icra etmekten ve onların emeklerini yaşatmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Okula gittiği yıllarda boş vakitlerinde babasına çıraklık yaptığını ve saatçilik mesleği aşkının oradan geldiğini ifade eden Aydın Bayhan şunları söyledi;


"Dedem Molla Recep 1890 doğumlu olup 1. Dünya savaşı yıllarında 10 yıl askerde kalmıştır. Bu uzun süreçte askerde hem sıhhiyeciliği hem de saatçiliği öğrenmiş. Askerden geldikten sonra evinde köstekli saat tamir edermiş. Babam Saatçi Aydın askerde olduğu zaman dedem Molla Recep 1945 yılında vefat etmiştir. Babam da 1959 yılından sonra hafta da sadece Çarşamba günleri kahvede 1 masa da saat tamiri yaparmış. 1975 yılından sonra haftanın her günü gelmeye başlamış ve bir yer tutmaya karar vermiş. 1975 ile 1979 yıllarında polis karakolun karşısındaki sobacının olduğu yere bir dükkan yapmış. 1980 yılın da da şu anki durduğumuz yere geçmiş. Bende 1982-1983 yıllarında okula gidip gelirken boş vakitlerimde babamın yanında kalarak ona bir nevi çıraklık yapıyordum. Babama yardım ederken benimde mesleğe olan ilgim oldukça arttı. 1989 yılında askerden geldim ve mesleği elime aldım. Babam ölmeden önce hiç unutmam bana şunu derdi; 'Bu dükkan çalışsın ve buradan gelip geçenler burayı ziyaret etsin adımız yaşasın' demiştir. Bende o yıldan bu zaman kadar mesleği icra ettiriyorum. Benim 3 çocuğum var ve hepsi de üniversite mezunu. Onları buradan kazandığım paralarla büyüttüm ve okuttum. Bu işi devam ettirelim istedik. Ancak bu devirden sonra artık bunun olması imkansız. Çünkü bu meslek artık teknolojiye yenik düştü. Hayat şartları zor. Çoğu insan bu mesleği bırakıp başka sektörlere gitti. Saatler mekanikten dijitale döndüğü için saat tamirciliği artık bitti" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 3 nesil saatçilik mesleğini sürdürüyorlar - Son Dakika

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