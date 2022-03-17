3 nesilden Çanakkale'ye 'gönül' yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi

3 nesilden Çanakkale'ye 'gönül' yolculuğu

17.03.2022 11:21
3 nesilden Çanakkale'ye 'gönül' yolculuğu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Anadolu Gönül Yolu' etkinliği kapsamında, Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 gazi ile onların çocukları ve torunları, Çanakkale'deki etkinliklere katılmak üzere yola çıktı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Anadolu Gönül Yolu' etkinliği kapsamında, Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 gazi ile onların çocukları ve torunları, Çanakkale'deki etkinliklere katılmak üzere yola çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını sosyal ve kültürel yönden desteklemek amacıyla 'Anadolu Gönül Yolu-Nesliler Boyu Çanakkale' konulu etkinlik hazırlandı. Vatan ve bayrak sevgisini gelecek nesillere taşımak, toplumu ve genç kuşakları tarih konusunda bilinçlendirmek, şehitlerin hatırasına sahip çıkmak amacıyla organize edilen etkinlik kapsamında; 7 bölgeden 7 gazi ile onların çocukları ve torunları Çanakkale'ye yola çıktı. 3 nesil, Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nca görevlendirilen rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği'ni ve tarihi alanı gezecek. 'Çanakkale Destanı'nı tarihçiden dinleyecek ziyaretçilere, zaferi anlatan üç boyutlu gösterim sunulacak. Gaziler, çocukları ve torunları, 18 Mart'ta tarihi alanda düzenlenecek Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni'ne de katılacak. Gaziler, 7 bölgeyi temsilen getirdikleri bayrakları protokol üyelerine teslim edecek ve bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. 3 neslin Çanakkale ziyareti, törene katılımla tamamlanacak.


YORUMLAR
500
18 Mart Çanakkale Zaferi Ataşehir'de anıldı 18 Mart Çanakkale Zaferi Ataşehir'de anıldı Kartal Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak Kartal Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak Rektör Elmacı, Çanakkale türküsünü seslendirdi Rektör Elmacı, Çanakkale türküsünü seslendirdi

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Türkiye, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 nesilden Çanakkale'ye 'gönül' yolculuğu - Son Dakika


Son Dakika
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
10:59 Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!
10:56 UNİCEF açıkladı: Ukrayna'daki savaşta her 1 saniyede bir çocuk mülteci oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:38:41. #1.12#
SON DAKİKA: 3 nesilden Çanakkale'ye 'gönül' yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement