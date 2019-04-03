3 Nisan Çarşamba Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Fenerbahçe maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz"Güzel günler yakın""En az borcu olan kulüplerden biriyiz"(ÖZEL) Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Fenerbahçe'nin zaaflarını iyi analiz ettikAltay Bayındır: Taraftarımız destek verdiğinde rakibin...

(ÖZEL) Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Fenerbahçe maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz



"Güzel günler yakın"



"En az borcu olan kulüplerden biriyiz"



(ÖZEL) Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Fenerbahçe'nin zaaflarını iyi analiz ettik



Altay Bayındır: Taraftarımız destek verdiğinde rakibin önemi yok



İlhan Parlak: 3 puan almak istiyoruz



(ÖZEL) Serbest Güreş A Milli Takımı'nda tek hedef şampiyonluk



Serbest Stil A Milli Takım Antrenörü Adem Bereket: Bu sene hedefimiz Dünya Şampiyonası, barajı geçince rahatlıyoruz



Yakup Gör: İlk kez 74 kiloda milli maça çıkacağım



Selahattin Kılıçsalaya: Bayrak için her zaman mücadele vereceğiz



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI



20.00 Ümraniyespor - Akhisarspor



FENERBAHÇE



12.00 Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Luigi Datome, Nicola Melli, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu imza gününde taraftarla buluşacak.



MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.



GALATASARAY



Sarı kırmızılılar, ligde oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanacak.



BEŞİKTAŞ



Çaykur Rizespor maçının çalışmaları devam edecek.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



11.30 Turuncu lacivertliler, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



SPOR TOTO 1. LİG



16.00 Hatayspor - Birevim Elazığspor



16.00 Gazişehir FK - Afjet Afyonspor



16.00 Balıkesirspor Baltok - Giresunspor



19.00 Abalı Denizlispor - Altay



TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 29. hafta maçları oynanacak.



AVRUPA'DAN FUTBOL



21.30 Huesca - Celta de Vigo (Okay Yokuşlu)



VOLEYBOL



Efeler Ligi



14.00 İnegöl Bld. - Jeopark Kula Bld. (Baraj Etabı)



16.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Arhavi Bld. (Baraj Etabı)



19.00 Arkas Spor - Tokat Bld. Plevne (Play-Off çeyrek final)



ULUSLARARASI POLİS FUTBOL TURNUVASI



Turnuvada grup eleme maçlarına devam edilecek.



BUZ HOKEYİ



Romanya'nın Braşov kentinde düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası devam ediyor.



TEKVANDO



Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Türkiye Tekvando Federasyonu'nun evsahipliğinde düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası Kemer'de sürecek.



BADMİNTON



17 yaş altı Avrupa Badminton Turnuvası 4-6 Nisan tarihleri arasında Çekya'nın Cesky Krumlov şehrinde yapılacak. Milli takım dün Çekya'ya gitti.

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