3 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

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6 saat önce
Milli atletler Ağrı'da ev karantinasındaKoronavirüs sebebiyle yurt dışı kampından dönen milli atletler Özlem Kaya ve Sevilay Eytemiş, kendilerini 14 gün evde karantinaya aldı.
Milli atletler Ağrı'da ev karantinasında
Koronavirüs sebebiyle yurt dışı kampından dönen milli atletler Özlem Kaya ve Sevilay Eytemiş, kendilerini 14 gün evde karantinaya aldı. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan milli atletler, "Evde kal" çağrısında bulundu.
Gökhan İnler'in "OkumayISEV" projesi evlere girdi
Ünlü futbolcudan çocuklar ve gençlere mesaj: Evde kal, kitapla kal
KULÜPLER BİRLİĞİ
14: 00 Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans ile toplantı yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:19 Kaynak: DHA
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