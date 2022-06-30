3 noktada ormanı yakanı fark eden kule görevlisi: 24 saat gözetleme yapıyoruz

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıkaran şüpheliyi İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Çakıllıca Kulesi'nden fark edip, ekipleri hızlıca yönlendiren görevli Mustafa Top, o gece yaşananları anlattı. Mustafa Top, "24 saat gözetleme yapıyoruz. Mesleğimize özen göstererek çalışıyoruz, devletimiz-milletimiz adına elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Alanya'da 24 Haziran'da 3 ayrı noktada saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. İlçe Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi'ndeki personel, rutin gözetleme esnasında hem ateşi hem de yakan kişiyi gördü ve ilk müdahale ekiplerini yönlendirdi. Kule görevlisi, bir motosikletin de aynı mevkideki yukarı asfalt yolda hızla hareket ettiğini belirledi. Ayrıca motosiklet sürücüsünün birbirine yakın mesafelerdeki 3 ayrı noktada ateş yaktığı tespit edildi. Bu arada harekete geçen ekipler, 3 noktadaki yangınlara müdahale ederek söndürdü. Diğer yandan da şüphelinin Dereköy Mahallesi'ndeki 4'üncü noktada ateş yakmaya çalıştığı fark edildi. Şüpheliyi kuleden takibe alan İlçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, şüpheli Halil Yanık'ı (28) suç aletleriyle yakalayıp gözaltına aldı. Yanık'ın üzerinde içi dolu av tüfeği, 12 boş kovan, 3 tişört, 1 ip, çıra malzemesi, kişisel bakım ürünleri, 1 kolonya şişesi, 4 çakmak, 8 kutu kibrit, 2 bıçak, 3 adet dolu 12 kalibre kartuş ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Yanık, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

'IŞIĞIN YUKARI DOĞRU GİTTİĞİNİ FARK ETTİM'Olay günü orman yangınlarını tespit ederek, söndürme ekiplerini yönlendiren Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi görevlisi Mustafa Top, o gece yaşananları DHA 'ya anlattı. İlk olarak Asmaca Kepez Sokak mevkisinde yangını fark ettiğini belirten Top, "Ateşi takip ettiğim sırada bir ışığın yukarı doğru gittiğini fark ettim. Tekrar ikinci bir ateş attığını gördüm. Sonra ikinci ekibi çıkardım. Sonra şahıs üçüncü ateşi attı. Işığını takip ettim, Asmaca Mahallesi'ne doğru devam etti. Mahalle muhtarına bilgi verdim, çok yardımcı oldu, yolu kestiler. Sonucunda şahsı jandarma ekipleri yakaladı" dedi.'24 SAAT GÖZETLEME YAPIYORUZ'Orman İşletme Müdürlüğü'nde 35 yıldır çalıştığını, son 2 yılını Çakıllıca Kulesi'nde görev yaparak geçirdiğini aktaran Top, "Kulede 7/24 esasına göre çalışıyoruz. 24 saat gözetleme yapıyoruz. Mesleğimize özen göstererek çalışıyoruz, devletimiz-milletimiz adına elimizden geleni yapıyoruz. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 gözetleme kulemiz var. Birimizin göremediği mevkileri diğerimiz görüyor. Telsiz ve telefonla irtibat kuruyoruz. Herhangi bir durumda ilk müdahalede bulunmak için ilk müdahale araçlarını, arazözleri hareket ettiriyoruz" diye konuştu.'YANGINLARA KARŞI HAZIRIZ'

İlçe Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez de ilçedeki 4 gözetleme kulesinin 1 Haziran 2022 tarihinde faaliyete geçtiğini ve 24 Kasım tarihine kadar gece gündüz demeden 7/24 faaliyetlerine devam edeceğini söyledi. Sönmez, "4 kulemiz gece-gündüz 24 saat esasına göre, 2 kişi olarak gözetlemelerini yapmaktadır. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'müz 109 bin hektarlık orman alanı, 178 bin hektarlık da genel bir alana sahiptir. Bunun içerisinde 24 helikopter ve arazözlerin su alabileceği su toplama çukurumuz, 4 kulemiz vardır. Ormanlarımızın muhtelif yerlerinde kamera sistemleri kurulmuştur. Burada bütün ekibimiz olarak yangına hazırız. İnşallah sezonu yangınsız geçiririz. Geçtiğimiz yıllardaki gibi büyük orman alanları yanmaz. Yangında zarar görmüş olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun, ölen şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Hayırlısıyla kazasız belasız bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.