Son Dakika Haberleri: 3 Ocak Perşembe Dha Spor Gündemi

3 Ocak Perşembe Dha Spor Gündemi

55 dakika önce

Süper Lig'de kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak'ta (yarın) başlayacak.

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Süper Lig'de kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak'ta (yarın) başlayacak.

BEŞİKTAŞ

14.00 Siyah beyazlı ekip ikinci devre hazırlıkları için özel uçakla Antalya'ya gidecek.

15.00 Takımın kentte karşılanışı.

FENERBAHÇE

11.00 Fenerbahçe'de kadro dışı olan Volkan Demirel, basın toplantısı düzenleyecek. **CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ**

15.00 Sarı lacivertliler devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya hareket edecek.

16.00 Takımın kentte karşılanışı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.00-18.00 İstanbul ekibi çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılarda ikinci yarı hazırlıkları kendi tesislerinde sürecek.

KASIMPAŞA

Lacivert-beyazlılar, ikinci devre hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.

TRABZONSPOR

18: 00 Bordo-mavililer, Antalya kampındaki ilk idmanını yapacak.

BB ERZURUMSPOR

İkinci yarı hazırlıkları Belek'te sürüyor.

SİVASSPOR

17: 00 Demir Grup Sivasspor ikinci devre hazırlıkları kapsamında ilk idmanına çıkacak.

ATİKER KONYASPOR

18: 00 Konyaspor Antalya kampındaki ilk idmanını gerçekleştirecek.

BURSASPOR

10: 00 Devre arası çalışmaları için Antalya Belek'te kamp yapan Yeşil-beyazlılar, çalışmalarına devam edecek.

MHK KIŞ SEMİNERİ

Süper Lig Hakemleri, Süper Lig Yardımcı Hakemleri, A Klasman Hakemleri, A Klasman Yardımcı Hakemleri ile Süper Lig Gözlemcileri'nin katılacağı Kış Semineri için camia bugün Belek'te toplanıyor. .

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen seminer yarın koşular ve testlerle beşlayacak. 11 Ocak'ta sona erecek seminerde FIFA kokart töreni 7 Ocak'ta yapılacak. 11 Ocak'a kadar sürecek seminere talya MHK Başkanı ve UEFA Eğitimcisi Nicola Rizolli, UEFA Hakem Eğitimcisi Danimarkalı Jorn West Larsen, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Portekizli Bertino Miranda katılacak.

BASKETBOL

Euroleague

20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih

Kadınlar EuroCup

16.00 PBK MBA Moskva - Botaş

19.00 Beşiktaş - OGM Orman Gençlik

22.00 Gernika KESB - Galatasaray

AVRUPA'DAN FUTBOL

23.00 Manchester City - Liverpool

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:35 Kaynak: DHA

Antalya, Spor
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