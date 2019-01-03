3 Ocak Perşembe Dha Spor Gündemi

Süper Lig'de kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak'ta (yarın) başlayacak.
BEŞİKTAŞ
14.00 Siyah beyazlı ekip ikinci devre hazırlıkları için özel uçakla Antalya
'ya gidecek.
15.00 Takımın kentte karşılanışı.
FENERBAHÇE
11.00 Fenerbahçe
'de kadro dışı olan Volkan Demirel
, basın toplantısı düzenleyecek. **CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ**
15.00 Sarı lacivertliler devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya hareket edecek.
16.00 Takımın kentte karşılanışı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00-18.00 İstanbul
ekibi çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılarda ikinci yarı hazırlıkları kendi tesislerinde sürecek.
KASIMPAŞA
Lacivert-beyazlılar, ikinci devre hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.
TRABZONSPOR
18: 00 Bordo-mavililer, Antalya kampındaki ilk idmanını yapacak.
BB ERZURUMSPOR
İkinci yarı hazırlıkları Belek
'te sürüyor.
SİVASSPOR
17: 00 Demir Grup Sivasspor
ikinci devre hazırlıkları kapsamında ilk idmanına çıkacak.
ATİKER KONYASPOR
18: 00 Konyaspor
Antalya kampındaki ilk idmanını gerçekleştirecek.
BURSASPOR
10: 00 Devre arası çalışmaları için Antalya Belek'te kamp yapan Yeşil-beyazlılar, çalışmalarına devam edecek.
MHK KIŞ SEMİNERİ
Süper Lig Hakemleri, Süper Lig Yardımcı Hakemleri, A Klasman Hakemleri, A Klasman Yardımcı Hakemleri ile Süper Lig Gözlemcileri'nin katılacağı Kış Semineri için camia bugün Belek'te toplanıyor. . Merkez Hakem Kurulu
tarafından düzenlenen seminer yarın koşular ve testlerle beşlayacak. 11 Ocak'ta sona erecek seminerde FIFA kokart töreni 7 Ocak'ta yapılacak. 11 Ocak'a kadar sürecek seminere talya MHK Başkanı ve UEFA Eğitimcisi Nicola Rizolli, UEFA Hakem Eğitimcisi Danimarkalı Jorn West Larsen, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Portekizli Bertino Miranda katılacak.
BASKETBOL
Euroleague
20.30 Anadolu Efes
- Bayern Münih
Kadınlar EuroCup
16.00 PBK MBA Moskva - Botaş
19.00 Beşiktaş
- OGM Orman Gençlik
22.00 Gernika KESB - Galatasaray
AVRUPA'DAN FUTBOL
23.00 Manchester City
- Liverpool