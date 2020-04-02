Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek ile Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, içinden geçilen zor sürecin kaçınılmaz olumsuzluklara sebebiyet verdiğine dikkat çekerek, kamudan ve mülk sahiplerinden kiralarda indirim ve ertelemeye gitmeleri için çağrıda bulundular.



3 oda başkanı, imzaladıkları ortak bir bildiride, dünyanın zor bir sürecin içinden geçtiğini, bu süreci birlikte en az zararla atlatabilmek için toplumun her kesiminin birbirine destek olması gerektiğini ifade ettiler.



Üç oda başkanın imzasını taşıyan ortak bildiri şöyle:



"Herkes üzerine düşeni hassasiyetle yerine getirdiği takdirde sosyal ve ekonomik olumsuzlukları minimum seviyeye çekebiliriz. Yaşanan salgın ve alınan tedbirler nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen ticari faaliyetler ticaret erbabını zor durumda bırakmakta. Dolayısıyla işletmelerin mülk sahiplerinden toplumsal dayanışma çerçevesinde mülk sahibi-kiracı ilişkisinin de zedelenmemesi için esnafımıza destek olmaları için çağrıda bulunuyoruz. Başta virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan iş yerlerinin mülk sahipleri olmak üzere, esnaftan kira bedellerinde indirim/öteleme ve bir süre kira almama gibi uygulamalar ile devletimizden, hükümetimizden, belediyemizden ve kiracısı olan esnafımızdan ricamız virüs tehdidi geçene kadar kira alınmaması hatta sosyal devlet anlayışı içerisinde imkanlar dahilinde esnafımıza destek olmalarını bekliyor. Bu süreçte kimseyi mağdur etmeden, iş yeri kapanan esnaflarımızdan 3 ay (Nisan-Mayıs-Haziran) kira bedeli alınmamalı kapanmayan iş yerleri içinde bu yıl içerisinde kira artışı yapılmamalıdır." - ORDU