3 ÖĞRENCİ, OKUL İÇİN HER GÜN 20 MİL DENİZ, 6 KİLOMETRE KARA YOLCULUĞU YAPIYOR - Son Dakika
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3 ÖĞRENCİ, OKUL İÇİN HER GÜN 20 MİL DENİZ, 6 KİLOMETRE KARA YOLCULUĞU YAPIYOR

04.10.2022 10:41

ANTALYA'nın Demre ilçesi Üçağız Mahallesi'nin bir parçası konumundaki Kaleköy'den 2 ve Kaş'ın Kılınçlı Mahallesi'nden 1 öğrenci, taşımalı eğitim sistemi kapsamında önce deniz ardından kara yoluyla okula ulaşabiliyor.

ANTALYA'nın Demre ilçesi Üçağız Mahallesi'nin bir parçası konumundaki Kaleköy'den 2 ve Kaş'ın Kılınçlı Mahallesi'nden 1 öğrenci, taşımalı eğitim sistemi kapsamında önce deniz ardından kara yoluyla okula ulaşabiliyor. Öğrenciler, eğitim hayatlarını sürdürebilmek için her gün 20 mil deniz, 6 kilometre kara yolculuğu yapıyor.

Demre'nin Üçağız Mahallesi'nin bir parçası olan Kaleköy'de kara bağlantısı olmasına rağmen kara yolu ulaşımı bulunmuyor. Kaleköy'de herkes, ulaşımı denizden sağlıyor. Kaş'ın Kılınçlı Mahallesi'nin kara yolu ulaşımı olmayan Aperlai bölgesinde pansiyonculuk yapan Cüce ailesi de aynı sorunu yaşıyor. Kaleköy'de yaşamını sürdüren ailelerin çocukları ise 2009 yılından bu yana eğitim için önce tekneyle Üçağız Mahallesi'ne ulaşıyor, buradan da yaklaşık 3 kilometre midibüsle Çevreli Mahallesi'ndeki Bozoğlu-Tarkun İlkokulu ve Ortaokulu'na gidiyor.

Üçağız Mahallesi'nden sabah erken saatte hareket eden kaptan Mehmet Ekici yönetimindeki tekne, önce 3,5 mil yol alıp Aperlai bölgesindeki 6'ncı sınıf öğrencisi Ada Ahmet Cüce'yi alıyor. Ekici, ardından geri dönerek 5 mil yol gidip, bu kez Kaleköy'den 6'ncı sınıf öğrencisi Pınar Demirel ve 5'inci sınıf öğrencisi Ömür Karataş'ı alıyor. Yine 1,5 mil yol yapan tekne, 3 öğrenciyi Üçağız Mahallesi'nde bekleyen midibüse teslim ediyor. 3 öğrenci, midibüsle de kara yoluyla 3 kilometre gidip okullarına ulaşabiliyor. Akşam ders bitiminde de aynı yolun tekrarlandığı yolculukta öğrencilere bazen Çevreli Bozoğlu-Tarkun İlkokulu ve Ortaokulu'nun müdürü Ercan Aydemir de eşlik ediyor. Öğrenciler, eğitim hayatlarını sürdürebilmek için her gün toplam 20 mil deniz, 6 kilometre kara yolculuğu yapıyor.

Kaleköy'deki öğrencilerin bir bölümü, eğitim için Demre ilçe merkezinde oturuyor, bir bölümü de Demre'deki özel okullara gidiyor. Özel okullara giden öğrencileri, aileleri kendi sürat tekneleriyle Üçağız Mahallesi'ne getiriyor. Öğrenciler, buradan kara yoluyla okullarına gidebiliyor.

'BİZDEKİ YOLCULUK KİMSEDE YOK'

Pınar Demirel, Kekova'ya yol yapılmasını istemezken, turizme etkisinin olumsuz olacağını düşündüğünü söyleyerek "Doğallığı gider. Tekne turu olmaz. Turizm adına bu yolculuğa her gün razıyım. Bu yolculuk güzel. Bizdeki yolculuk hiç kimsede yok" dedi.

Ömür Karataş ise "Biz tekneyle denizin ortasından gideriz okula. Güzel, eğlenceli ve sürekli. Yol yapılsın istemiyorum" diye konuştu.

Ada Ahmet Cüce de yolculuğun sıkıcı olması dışında güzel geçtiğini belirterek, "Deniz sesiyle deniz kokusuyla gitmek güzel" dedi.

'BİR ÖĞRENCİ BİLE KALSA DEVAM EDECEĞİZ'

Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan da "Kaleköy, karada olup kara yolu bağlantısı olmayan bir yaşam yerimiz. Buradaki öğrencilerimizin okula ulaşımını sağlayabilmek için yaklaşık 10 yıldır bakanlığımızın uygulamaya koyduğu taşımalı eğitimle her sabah öğrencilerimizi tekneyle alıp, Üçağız'daki noktaya getiriyoruz. Buradan da yine en yakın ilköğretim okulumuz olan Çevreli Bozoğlu-Tarkun İlkokulu ve Ortaokulu'na kara yoluyla götürüyoruz. Biz şu anda 3 öğrencimizi taşımaktayız. Bakanlığımızın politikaları çerçevesinde 1 öğrenci bile kalsa taşımayı öğrencilerimize ve velilerimize sunmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mehmet Ekici, Hisarcık, Karataş, Demre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 ÖĞRENCİ, OKUL İÇİN HER GÜN 20 MİL DENİZ, 6 KİLOMETRE KARA YOLCULUĞU YAPIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 ÖĞRENCİ, OKUL İÇİN HER GÜN 20 MİL DENİZ, 6 KİLOMETRE KARA YOLCULUĞU YAPIYOR - Son Dakika
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