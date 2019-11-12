Son Dakika Haberleri: 3 öğrenciyi tacizle suçlanan müzik öğretmeni tutuklandı
Son Dakika Güncel 3 öğrenciyi tacizle suçlanan müzik öğretmeni tutuklandı - Son Dakika

3 öğrenciyi tacizle suçlanan müzik öğretmeni tutuklandı

7 saat önce

KARAMAN'da, bir ortaokulda 13 yaşındaki 3 kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen müzik öğretmeni N.K. (36), tutuklandı.

3 öğrenciyi tacizle suçlanan müzik öğretmeni tutuklandı, System.String[]

KARAMAN'da, bir ortaokulda 13 yaşındaki 3 kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen müzik öğretmeni N.K. (36), tutuklandı.

Olay, geçen hafta bir ortaokulda meydana geldi. Okulda öğrenim gören 3 öğrenci, ailelerine, müzik öğretmenleri N.K.'nin kendilerine tacizde bulunduğunu, okuldan sonra da otomobiline alıp gezdirdiğini iddia etti. Bunun üzerine aileleri öğretmen N.K. hakkında şikayette bulundu. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen N.K., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. ?


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
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