Son Dakika Haberleri: 3 okuldan hırsızlık yapan sanığa 5 yıl hapis
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3 okuldan hırsızlık yapan sanığa 5 yıl hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de 3 okula girerek hırsızlık yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali S. (31) 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 okuldan hırsızlık yapan sanığa 5 yıl hapis, System.String[]
KAYSERİ'de 3 okula girerek hırsızlık yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali S. (31) 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Mehmet Alçı İlkokulu, Osman Zeki Yücesan İlkokulu ve Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden elektronik malzeme çaldığı iddia edilen Ali S.'yi, evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada okullardan çalınan elektronik eşyalara el konuldu. Mahkemece tutuklanan Ali S., Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kamu kurumundan hırsızlık' suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, suçunu itiraf ederken, pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti sanık Ali S.'ye 5 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:50 Kaynak: DHA
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