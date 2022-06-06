3 okulun kullandığı salondaki dansöz olayında gerçekler ortaya çıktı - Son Dakika
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3 okulun kullandığı salondaki dansöz olayında gerçekler ortaya çıktı

06.06.2022 18:41

3 okulun kullandığı salondaki dansöz olayında gerçekler ortaya çıktı Bursa'da bir okulun okul aile birliği tarafından gelir elde etmek için düzenlediği dansözlü eğlencenin imam hatip okulunda değil, mahalledeki 3 okulun ortak kullandığı çok amaçlı salonda sadece kadınlara özel matine...

3 okulun kullandığı salondaki dansöz olayında gerçekler ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da bir okulun okul aile birliği tarafından gelir elde etmek için düzenlediği dansözlü eğlencenin imam hatip okulunda değil, mahalledeki 3 okulun ortak kullandığı çok amaçlı salonda sadece kadınlara özel matine şeklinde düzenlendiği ortaya çıktı.

Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı İlkokulu, Çalı Ortaokulu ve Çalı İmam Hatip Ortaokulu'nun ortak kullandığı çok amaçlı salonda okul aile birliği tarafından okula gelir elde etmek için yapılan kadınlara özel dansözlü matine sosyal medyada eleştiri aldı. Eğlencenin sadece kadınlara özel olduğu, içeriye başka kimsenin alınmadığı belirtildi.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından mahalle sakinleri imam hatip okulu üzerinden algı yapıldığını, eğlenceye sadece kadınların alındığını ve imam hatip okulu ile doğrudan alakalı olmadığını ifade ettiler.

Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Tüfekçi, Okul Aile Birliği'nin görevden alındığını belirterek, "Hanımlar arasında bir etkinlik düzenlenmiş. Okul Müdürü bu etkinlikte yok. Kırsal alanlarda, belde ve köylerde eğitime devam eden ya da kapatılmış bir çok okulumuz var. Bu mahallelerde düzenlenen köy hayrı, yenidoğan mevlidi, askere uğurlama, nişan gibi etkinliklerde yararlanılıyor. Dansöz tutma diye bir durum söz konusu değil. Akşam için çağrılmış piyanist şantöz, çalgını hanımın kızı sahne almış. Okul Müdürü ile ilgili de inceleme devam ediyor. Mevzuat uygulanıyor" dedi.

3 okulun kullandığı salondaki dansöz olayında gerçekler ortaya çıktı
3 okulun kullandığı salondaki dansöz olayında gerçekler ortaya çıktı
3 okulun kullandığı salondaki dansöz olayında gerçekler ortaya çıktı
3 okulun kullandığı salondaki dansöz olayında gerçekler ortaya çıktı

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Bursa'da 3 okulun kullandığı salondaki dansöz olayının perde arkası Bursa'da 3 okulun kullandığı salondaki dansöz olayının perde arkası Bursa Yıldırım Belediyesi heyetinden Bitlis ziyareti Bursa Yıldırım Belediyesi heyetinden Bitlis ziyareti
Kaynak: İHA

Hisarcık, Bursa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel 3 okulun kullandığı salondaki dansöz olayında gerçekler ortaya çıktı - Son Dakika

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