3 Olaydan Aranan ve Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı
2 saat önce
Aydın'da 3 ayrı olayın şüphelisi olarak aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı Kuşadası Polisi tarafından yakalandı.
Aydın
'da 3 ayrı olayın şüphelisi olarak aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı Kuşadası
Polisi tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği infaz görevlilerinin yapmış olduğu çalışmada, Hakkında Aydın Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından, Resmi Belgede Sahtecilik, Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmesi Gereken Krediyi Sağlamak Amacıyla Dolandırıcılık gibi 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunan 35 yaşındaki T.A. isimli şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Kesinleşmiş toplam 5 Yıl 10 ay hapis ile 64 bin 300 TL para cezası da bulunan zanlı, Kuşadası'nda çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:14 Kaynak: İHA
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