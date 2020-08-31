3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay Iğdır Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret etti.

Valilik girişinde Vali Sarıibrahim tarafından karşılanan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'a, Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel de eşlik etti.

Karşılama sonrası valilik binasına giren Öngay, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti.

Sarıibrahim, makamında bir süre görüştüğü Öngay'a, kentte yer alan Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıtı'nın fotoğrafının bulunduğu tabloyu armağan etti.

Öngay ve beraberindekiler, valilik önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından buradan ayrıldı.

Ziyarette, Iğdır Garnizon Komutanı ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce de hazır bulundu.