3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti - Son Dakika

3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.

Valilik girişinde Vali Öner tarafından karşılanan Türkgenci, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Türkgenci ve Öner, daha sonra Valilik makamında bir süre görüştü.

Vali Öner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Korgeneral Türkgenci'ye Damal Bebek hediye etti.

Ziyarette, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar da hazır bulundu.