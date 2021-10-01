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3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Aksun'u ziyaret etti - Son Dakika

3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Aksun'u ziyaret etti

01.10.2021 11:03
3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Aksun'u ziyaret etti, System.String[]

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla 3. Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret etti.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla 3. Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret etti.

Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binası girişinde Başkan Aksun tarafından karşılanan Korgeneral Türkgenci, Belediye Şeref Defteri'ni imzaladı.

Korgeneral Türkgenci ve kendisini makamında ağırlayan Aksun, daha sonra bir süre sohbet etti.

Aksun, Türkgenci'nin iadeiziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretin ardından Aksun, Türkgenci'ye yöresel işçilikle yapılan bakır plaket verdi.

Yüksek Askeri Şura, Bekir Aksun, Erzincan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Aksun'u ziyaret etti - Son Dakika


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