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3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci'nden Vali Sarıibrahim'e ziyaret - Son Dakika

3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci'nden Vali Sarıibrahim'e ziyaret

16.09.2021 10:11
3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci'nden Vali Sarıibrahim'e ziyaret, System.String[]

3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, beraberindeki 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, ile birlikte Vali H. Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret etti.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, beraberindeki 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, ile birlikte Vali H. Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Korgeneral Türkgenci, daha sonra Valilik makamında Vali Sarıibrahim ile bir süre görüştü.

Ziyarette, 5. Hudut Alay Komutanı, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı ve İl Emniyet Müdürü hazır bulundu. - IĞDIR

3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci'nden Vali Sarıibrahim'e ziyaret
3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci'nden Vali Sarıibrahim'e ziyaret

Engin Sarıibrahim, Piyade, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci'nden Vali Sarıibrahim'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci'nden Vali Sarıibrahim'e ziyaret - Son Dakika
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