3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Bingöl Valisi Ekinci'yi ziyaret etti - Son Dakika

3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkgenci, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Türkgenci ve Ekinci, daha sonra Valilik makamında bir süre görüştü.

Vali Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Korgeneral Türkgenci'ne teşekkür etti.

Ziyarette, 49. Komando Tugay Komutan V. P. Komando Albay Necdet Durak da hazır bulundu.