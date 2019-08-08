3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş onuruna veda yemeği
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile emekliliğe sevk edilen 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş onuruna Erzincan Valiliğince veda yemeği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:14 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile emekliliğe sevk edilen 3. Ordu
Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş
onuruna Erzincan
Valiliğince veda yemeği düzenlendi.
Taşçı Konağında düzenlenen veda yemeğine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti
Erzincan Milletvekili Burhan Çakır
, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun
, Binali Yıldırım
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'in yanısıra kentin protokolü katıldı.
Vali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'a görev süresi boyunca şehre hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki hayatında başarılar diledi.
Veda yemeği sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi. - ERZİNCAN
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