Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
06.04.2021 15:07
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu, ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 43'e yükseldi.
Son Dakika Mansur Yavaş koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tüm randevularını iptal etti Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı Gözaltına alınan şahıs, 'Sen kimsin ulan' diyerek polise tekme attı Libya Başbakanı, "Ankara ile imzalanan anlaşma devam edecek" dedi, Miçotakis'in yüzü şekilden şekle girdi Eşi tarafından boğularak öldürülen kadının "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" dediği ortaya çıktı Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın