Son dakika haberleri! İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 3 terörist daha teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 3 terörist daha teslim oldu

24.02.2022 17:10
Son dakika haberleri! İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 3 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.

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PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu teslim oldu PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu teslim oldu Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı: 'Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.' Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı: 'Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.'

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 3 terörist daha teslim oldu - Son Dakika


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