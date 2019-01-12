Son Dakika Haberleri: 3 Ortaokul Öğrencisini Taciz Ettiği İddia Edilen Servis Şoförü Tutuklandı

3 Ortaokul Öğrencisini Taciz Ettiği İddia Edilen Servis Şoförü Tutuklandı

1 saat önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ortaokul öğrencisi kızlara sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü tutuklandı.

3 Ortaokul Öğrencisini Taciz Ettiği İddia Edilen Servis Şoförü Tutuklandı, System.String[]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ortaokul öğrencisi kızlara sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde servis şoförlüğü yapan S.Y. iddiaya göre sabah saatlerinde araçta bulunan 3 ortaokul öğrencisi kıza sözlü cinsel tacizde bulundu. 3 ortaokul öğrencisi eve gittiklerinde durumu aileleriyle paylaştı. Durumu okul müdürlerine bildiren aile, servis şoförü S.Y. hakkında sözlü cinsel taciz suçlaması ile hakkında suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında S.Y. Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah erken saatlerde evinde gözaltına alındı. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü adliyesine sevk edildi.

S.Y. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp Edirne Kapalı Cezaevine sevk edildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Sabah, Edirne, Uzunköprü, 3. Sayfa
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