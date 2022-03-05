3 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika
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3 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

05.03.2022 16:28
3 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi D100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan H.A. yönetimindeki 41 LN 629 plakalı Hyundai marka otomobil, E.Ç. yönetimindeki 41 BP 230 plakalı Opel marka otomobil ve plakası öğrenilemeyen S.M. yönetimindeki otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hafif yaralanan 2 kişiyi ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

3 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
3 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

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Önce tankere sonra kamyona çarptı: 2 yaralı Önce tankere sonra kamyona çarptı: 2 yaralı

D-100 Karayolu, Otomobil, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika
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