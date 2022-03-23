3 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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3 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

23.03.2022 17:11
3 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'da 3 otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da 3 otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu Candaroğulları Mahallesi Alparlan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 3 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

3 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

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Kastamonu, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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