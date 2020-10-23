3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza kamerada - Son Dakika

3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza kamerada
23.10.2020 14:50
AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde 3 otomobilin karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.
AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde 3 otomobilin karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Şuhut ilçesi Altıgöz Köprüsü Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun sol tarafından gelen otomobil, kavşakta dönen bir başka otomobile çarptı. Savrulan otomobiller, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarparak durdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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