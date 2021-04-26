3 parçaya ayrılmış halde Bali Denizi'nin dibinde bulunan denizaltının görüntüleri ortaya çıktı

Açık denizde kaybolduktan sonra sonra dibe vurduğu ve içindeki 53 kişilik mürettebatın tümünün hayatını kaybettiği açıklanan Endonezya'ya ait denizaltının görüntüleri paylaşıldı.
Arama ekipleri, çarşamba günü irtibatın koptuğu denizaltıda görev yapan birine ait olduğunu düşündüğü bir can yeleği buldu. Adada önce cumartesi günü arama ekipleri seccade kalıntıları ve dürbün yağı gibi şeyler bulmuş, bu doğrultuda denizaltının çatladığı sonucuna varılmıştı.
Reuters, dibe vurmuş denizaltının fotoğraflarını paylaştı. Geniş fotoğrafta denizaltının vücudunda bir çatlak olabileceği görülüyor. Bali Denizi'nin dibinde bulunan denizaltının üç parçaya bölündüğü ifade edilmişti.
Denizaltının dümeni, çapası ve parçaları suyun 800 metreden derindeki dibine dağılmış halde bulundu.
Endonezya ordusuna ait Alman yapımı denizaltı KRI Nanggala-402'nin geçtiğimiz çarşamba günü Bali adasının 60 mil kuzeyindeki sularda bir torpido tatbikatı yürüttüğü sırada kaybolduğu açıklanmıştı. Kaybolan denizaltı için geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı. Bu kapsamda Endonezya, komşu ülkelerden yardım istemişti. Rusya, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye de Endonezya Donanması'na ait kaybolan denizaltının arama çalışmalarına yardım etme teklifinde bulunmuştu. Önceki gün, kayıp denizaltı 3 parçaya ayrılmış halde Bali Denizi'nin dibinde bulunmuş, 53 mürettebattan kurtulan olmamıştı.
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