TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Parlamento Başkanları Konferansı, akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılış resepsiyonuyla başlayacak.

Terörizmle mücadelede kapsamlı bir yaklaşım ve stratejik çerçeve oluşturulması amacıyla başlatılan Parlamento Başkanları Konferansı'nın üçüncüsü, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

Afganistan İslam Cumhuriyeti,

Çin Halk Cumhuriyeti,

Pakistan İslam Cumhuriyeti,

Rusya Federasyonu ve Türkiye'nin oluşumunda rol aldığı konferansın ana konusu "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" olarak belirlendi.

Bu ülkelerin meclis başkanlarının katılımıyla 23-26 Aralık 2017'de İslamabad'da gerçekleşen toplantıda ortak bildiri kabul edildi. Daha sonra Mayıs 2018'de milletvekilleri ve bürokratların katılımıyla bir toplantı yapılarak Taslak Şart ve İçtüzük hazırlandı.

Meclis başkanlarının ikinci toplantısı ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin Meclis Başkanvekili, diğer ülkelerin ise Meclis Başkanı düzeyinde katılımıyla 7-8 Aralık 2018'de Tahran'da gerçekleşti. Bu toplantıda Taslak Şart ve İçtüzük gündeme alınmazken, toplantı sonunda kabul edilen ortak bildiride, bir sonraki toplantının 2019'da İstanbul'da gerçekleştirilmesi kabul edildi.

Bu kapsamda, bugün ve yarın İstanbul'da Hilton Bomonti Otel'de gerçekleştirilecek üçüncü toplantıya, 4 ülkeden 3 Meclis Başkanı (Afganistan, Pakistan, Rusya), 3 Meclis Başkanvekili (Çin, Pakistan, Afganistan) ile 30 milletvekilinin katılımı bekleniyor.

Toplantı yarın yapılacak

Anadolu Ajansının (AA) ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olarak yer aldığı "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Toplantısı, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılış resepsiyonuyla başlayacak.

Toplantının açılış töreni ise yarın TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla yapılacak.

Açılışta, Şentop'un yanı sıra Rusya Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Pakistan Meclis Başkanı Asad Qaiser, Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, Çin Meclis Başkan Yardımcısı Dongming Wang, Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Mohammad Alam Ezedyar ve Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Saleem Mandviwalla konuşacak.

Toplantıda, "Terör ile mücadelede kapsamlı bir yaklaşım ve stratejik çerçeve oluşturulması", "Ekonomik ilişkiler çerçevesinde bölgesel bağlantılılığın güçlendirilmesi: zorluklar ve fırsatlar" konulu iki oturum düzenlenecek.

Toplantının kapanışında da basın toplantısı gerçekleştirilecek.