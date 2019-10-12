Son Dakika Haberleri: 3. Parlamento Başkanları Konferansı
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3. Parlamento Başkanları Konferansı

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3. Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Pakistan Senato Başkanvekili Saleem Mandviwalla ile görüştü.

3. Parlamento Başkanları Konferansı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3. Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Pakistan Senato Başkanvekili Saleem Mandviwalla ile görüştü.

Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen, Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansına katılanlarla görüşmelerini sürdürüyor.

TBMM Başkanı Şentop, bu kapsamda, Pakistan Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Pakistan Senato Başkanvekili Saleem Mandviwalla ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi veren Şentop, Pakistan'a Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Görüşmede iki ülke heyetinden temsilciler de yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:10 Kaynak: AA
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