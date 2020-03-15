3 partiden daha grup toplantısına 'koronavirüs' iptali - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 partiden daha grup toplantısına 'koronavirüs' iptali - Son Dakika

3 partiden daha grup toplantısına 'koronavirüs' iptali

6 saat önce

TBMM'de AK Parti ve CHP'den sonra MHP, İYİ Parti ile HDP'de de salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantılarının iptal edildiği açıklandı.

3 partiden daha grup toplantısına 'koronavirüs' iptali, System.String[]

TBMM'de AK Parti ve CHP'den sonra MHP, İYİ Parti ile HDP'de de salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantılarının iptal edildiği açıklandı.

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Demirören Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında salı günü olan Meclis grup toplantısını iptal ettiklerini söyledi. İYİ Parti ve HDP'nin de grup toplantılarını iptal ettikleri öğrenildi.

AK Parti ve CHP'den daha önce yapılan açıklamalarda, TBMM grup toplantılarının iptal edildiği duyurulmuştu.

ANKARA, -


Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:39 Kaynak: DHA
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