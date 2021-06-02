3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi'ne İran topraklarından saldırıda bulunan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında düzenlenen Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63 operasyonunda dün akşam PKK'lı teröristlerle çatışma yaşanmış; bir korucumuz bir askerimiz şehit olmuştu. 4 askerimiz de yaralanmıştı.
YOL ÇALIŞMASI YAPAN TİME, İRAN'DAN ROKET ATILDI
Bu üzücü gelişmenin ardından bir hain saldırı haberi de Hakkari'den geldi. Milli Savunma Bakanlığın'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atıldı.
3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:43 Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › 3. Sayfa › 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı - Son Dakika
Son Dakika 11:48 Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran haber! Hamsik ve Sörloth transferinde mutlu son çok yakın 11:43 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:41 Yolların ayrılması beklenen Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı ücret dudak uçuklattı 11:37 Yağ bezesi ameliyatı oldu, 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor 11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:10 Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı: Durum faciayla sonlanabilir 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu 10:17 "İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi