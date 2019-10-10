Son Dakika Haberleri: 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
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