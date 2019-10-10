3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
1 saat önce
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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