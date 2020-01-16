3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

10 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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