3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
10 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."
(İHA)
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