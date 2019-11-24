Son Dakika Haberleri: 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi - Son Dakika

3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB: "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
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