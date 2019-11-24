MSB: "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi."

(İHA)