3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11 dakika önce
MSB: "Hakkari/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
MSB: "Hakkari/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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