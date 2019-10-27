3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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