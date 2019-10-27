Son Dakika Haberleri: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

46 dakika önce

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
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