3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."denildi
(İHA)
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