Son Dakika Haberleri: 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
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3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

34 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."denildi

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
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