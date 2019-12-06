Son Dakika Haberleri: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
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3 PKK'lı terörist teslim oldu

7 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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