3 PKK'lı terörist teslim oldu
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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:10 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
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