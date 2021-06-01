3 Proje İçin Doka Protokol İmza Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), 2021 yılında

Sonuç Odaklı Teknik Destek Programı İmalat Sanayi Sektörü Yönetim Danışmanlığı Turizm Sektörü Yönetim Danışmanlığı olmak üzere 3 alanda teknik destek programı ilan etmiştir. Bu kapsamda ilimizde bir dizi projeleri destekleyen DOKA protokolleri Vali Kemal Çeber'in katılımları ile imzalandı.

İmzalanan Protokoller kapsamında Rize ilinde Neşe Çay firmasının 'E Ticaret Satış Altyapısının Geliştirilmesi' projesi, Sınırlı Sorumlu Koçira Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin 'Kooperatifimiz Dijitalleşiyor, Kurumsallaşıyor, Geleceğe Güvenle Hazırlanıyor. Online Eğitim ve Online Danışmanlık' projesi ve Rize Ticaret Borsası'nın 'Çay Çarşısı 2021-2024 Yılları Stratejik Planını ve Kurumsal Kimliğini Oluşturuyor' projesi desteklenecektir.

Protokol İmza töreninde konuşma yapan Vali Çeber, proje üretiminin bir ilin gelişiminde çok önemli olduğunu ifade ederek, " İlimizde pek çok proje üretilmekte ve üretilen projeler değerlendirilerek destekleme çalışmaları yapılmaktadır.

Bu gün burada 3 projenin desteklenmesi amacı ile DOKA ile protokol imzalayacağız. Bu projeler bizler için çok önemli. İmzalanacak bu protokollerin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Protokol İmza Törenine Rize Valisi Kemal Çeber, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Rize Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Kocaman, Neşe Çay Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Abanoz ve Rize Kadın Girişimi Üretim, İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Emel Kuk katıldı.

İmzalanan Protokollerin İçerikleri

1-Neşe Çay'ın 'E Ticaret Satış Altyapısının Geliştirilmesi' projesi kapsamında firmanın;

Web sitesi altyapısının tasarımı ve yenilemesi yapılarak muhasebe sistemi, e-ticaret portalları ve pazaryeri entegrasyonları sağlanacaktır. Ayrıca sosyal medya yönetimi kapsamında yapılacak satış artırıcı tanıtım etkinliklerinin takvim ve hedef kitle planlamasına ilişkin stratejiler geliştirilecektir.

Yenilikçi uygulamalarla verimliliğin artacağı, teknoloji altyapısının geliştirilerek dijital dönüşümün sağlanacağı Neşe Çay, uygulanacak proje ile firmanın pazarlama ve satış yetkinliklerini geliştirerek ticaret hacimlerini artıracak ve ürünlerinin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracaktır.

Proje sayesinde web sitesi ile sosyal mecra ziyaretçi sayısının ve satışların artması amaçlanırken 2021 yılının ilk çeyreğinde 155 Bin TL. olan online satış hacminin 800 Bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor.

2-Sınırlı Sorumlu Koçira Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin 'Kooperatifimiz Dijitalleşiyor, Kurumsallaşıyor, Geleceğe Güvenle Hazırlanıyor. Online Eğitim ve Online Danışmanlık' projesi kapsamında ise Rize bezi, aromatik bilgiler, mantar, hediyelik eşya, sepet örücülüğü, takı tasarım, organik ürün tasarımı gibi alanlarda üretim yapan ya da yapmak isteyen üyeler için e-ticaret sitesi kurulacak.

Kadınların ekonomik faaliyetler kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, girişimlerini desteklemek, üretim becerilerini geliştirmek amacıyla kurulan kooperatifin, proje sayesinde özellikle geleneksel el sanatı ve yöresel gıdaların üretiminin destekleneceği ve bünyesinde oluşturulacak satış ağı ile kadınların ekonomik özgürlüklerinin sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda kooperatif üyesi kadınlara 10 gün 40 saat online eğitimin yanı sıra 20 gün 160 saat online danışmanlık hizmeti verilecek.

3-Rize Ticaret Borsası'nın 'Çay Çarşısı 2021-2024 Yılları Stratejik Planını ve Kurumsal Kimliğini Oluşturuyor' projesinde de Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın güdümlü projesi kapsamında destek verdiği Çay Çarşısı projesinin hayata geçmesinin ardından oluşturulacak olan idari yönetimin stratejik plan ve kurumsal kimlik çalışması yapılacak.

Proje kapsamında Çay Çarsısı projesi ile Türk Çayı'nın daha etkin tanıtımı sağlanacak, tüketici gruplarına farklı özellik ve kalite normlarında yer alan çay ürünlerin tadımı yaptırılarak çay satışı gerçekleştirilecektir.

Proje ile ayrıca çay işletmelerinin pazarlama kapasiteleri geliştirilecek ve bunlara bağlı olarak Rize ilini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı artacak.

Turizmden elde edilen gelirleri artırmayı hedefleyen, mimari ve uygulama çalışmaları tamamlan bir proje olarak kendini gösteren Çay Çarşısı'nın desteklenen proje sayesinde markalaşması ve Dünya çapında tanınması sağlanacak.