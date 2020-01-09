3. Rize Hamsi Tanıtım Günleri Ankara'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3. Rize Hamsi Tanıtım Günleri Ankara'da başladı - Son Dakika

3. Rize Hamsi Tanıtım Günleri Ankara'da başladı

6 saat önce

Karadeniz'in incisi hamsinin tanıtım günleri Ankara'da başladı.

3. Rize Hamsi Tanıtım Günleri Ankara'da başladı, System.String[]

Karadeniz'in incisi hamsinin tanıtım günleri Ankara'da başladı.


Hamsi, muhlama, mısır unu ve laz böreği; Rize'ye özgü yemeklerin ve yöresel kıyafetlerin sunulduğu, "3. Rize Hamsi Tanıtım Festivali" Ankara Altınpark'ta başladı. 8 - 12 Ocak tarihleri arasında devam edecek festivalin ilk gününde başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Fuar da, Rize balından tereyağına, hamsisinden lahana çorbasına, mısır unundan mısır ekmeğine birçok yöresel lezzetin yanı sıra Karadeniz'e özel birçok yerel kıyafet ve dans sergilendi. Ücretsiz hamsi ve lahana çorbası dağıtımını duyan ziyaretçiler uzun kuyruklar oluştururken, kuyrukta bekleyen vatandaşları horon ekibi eğlendirdi.


Rize'den gelerek tereyağ ve peynir tezgahı kuran Neşet Bakır, Karadenizli hemşehrilerini fuara beklediğini söyleyerek, "Orjinal Rize tereyağı satıyoruz. Peynir satıyoruz. Bizim yaylalarımızda yetiştiği için farklı" ifadelerini kullandı.


Ücretsiz hamsi ekmek almayı bekleyen vatandaşlar ise, fuardan memnun kaldıklarını, ürünleri çok beğendiklerini söyledi. - ANKARA

Karadeniz, Ankara, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bilecik'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflar, kenti ayağa kaldırdı 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi

Son Dakika Haberleri
22:48 ABD'den İran'a "ön koşulsuz müzakere" teklifi - Son Dakika
22:46 Ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar - Son Dakika
22:46 Mehmetçik, öğrencilerin mektubuna cevap verdi - Son Dakika
22:44 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
22:43 Trabzon atletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandı - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 22:49:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 3. Rize Hamsi Tanıtım Günleri Ankara'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]