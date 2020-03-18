3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsünden ilginç savunma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsünden ilginç savunma - Son Dakika

3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsünden ilginç savunma

6 saat önce

Aksaray'da trafik kurallarını hiçe sayarak 3 römorkla karayolunda tersten giden 70 yaşındaki traktör sürücüsü polise yakalandıktan sonra, "Boşluğu buldum, araçların olmadığı zaman dönüş yaptım" diyerek kendini savundu.

3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsünden ilginç savunma, System.String[]

Aksaray'da trafik kurallarını hiçe sayarak 3 römorkla karayolunda tersten giden 70 yaşındaki traktör sürücüsü polise yakalandıktan sonra, "Boşluğu buldum, araçların olmadığı zaman dönüş yaptım" diyerek kendini savundu.


Olay, akşam saatlerinde Aksaray E-90 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunda 3 römorkla seyrederek trafiği tehlikeye düşüren 70 yaşındaki Ali B. isimli 42 L 3229 plakalı traktör sürücüsü, bir süre seyrettikten sonra kavşakta karayoluna tersten giriş yaptı. Konya istikametine giderken kavşaktan ters yola girerek Adana istikametine giden traktör sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak bir süre ters yoldan seyretti. Başka bir otomobilde bulunan yolcu tarafından traktör sürücüsünün kuralları hiçe sayması anbean telefon kamerası ile kaydedilirken, traktör sürücüsünün ters yoldan gitmesi ve bir otomobili sol şeritte sıkıştırma anı telefon kamerasına yansıdı. Sürücülerin ihbarı ve MOBESE kameralarından traktörün ters yoldan seyrettiğini gören Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek kısa sürede sürücüyü yakaladı. Aksaray-Adana karayolu üzerinde yakalanan sürücü hiçbir şey olmamış gibi kendini savunurken, "Neden ters yola girdiniz?" sorusuna "Bilememiş olabilirim, oradan dönüş yaptım. Boşluğunu buldum, ondan sonra araçların olmadığı zaman dönüş yaptım" dedi. İnsanların hayatını tehlikeye girdiğini ifade eden muhabire, "Göre göre niye atayım ki" diye cevap verdi. Traktör sürücüsüne ceza uygulanırken, römorkları da söktürülerek serbest bırakıldı. - AKSARAY

Aksaray, Konya, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:30 Kaynak: İHA

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