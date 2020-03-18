3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsünden ilginç savunma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsünden ilginç savunma - Son Dakika

3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsünden ilginç savunma

6 saat önce

3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsünden ilginç savunma "Boşluğu buldum, araçların olmadığı zaman dönüş yaptım" Aksaray'da trafik kurallarını hiçe sayarak 3 römorkla karayolunda tersten giden 70 yaşındaki traktör sürücüsü polise yakalandıktan sonra, "Boşluğu buldum,...

3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsünden ilginç savunma

"Boşluğu buldum, araçların olmadığı zaman dönüş yaptım"

AKSARAY - Aksaray'da trafik kurallarını hiçe sayarak 3 römorkla karayolunda tersten giden 70 yaşındaki traktör sürücüsü polise yakalandıktan sonra, "Boşluğu buldum, araçların olmadığı zaman dönüş yaptım" diyerek kendini savundu.

Olay, akşam saatlerinde Aksaray E-90 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunda 3 römorkla seyrederek trafiği tehlikeye düşüren 70 yaşındaki Ali B. isimli 42 L 3229 plakalı traktör sürücüsü, bir süre seyrettikten sonra kavşakta karayoluna tersten giriş yaptı. Konya istikametine giderken kavşaktan ters yola girerek Adana istikametine giden traktör sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak bir süre ters yoldan seyretti. Başka bir otomobilde bulunan yolcu tarafından traktör sürücüsünün kuralları hiçe sayması an be an telefon kamerası ile kaydedilirken, traktör sürücüsünün ters yoldan gitmesi ve bir otomobili sol şeritte sıkıştırma anı da anbean telefon kamerasına yansıdı. Sürücülerin ihbarı ve MOBESE kameralarından traktörün ters yoldan seyrettiğini gören Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek kısa sürede traktör sürücüsünü yakaladı. Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yakalanan sürücü hiçbir şey olmamış gibi kendini savunurken, "Neden ters yola girdiniz?" sorusuna "Bilememiş olabilirim, oradan dönüş yaptım. Boşluğunu buldum, ondan sonra araçların olmadığı zaman dönüş yaptım" dedi. İnsanların hayatını tehlikeye girdiğini ifade eden muhabire, "Göre göre niye atayım ki" diye cevap verdi. Traktör sünücüsüne birçok maddeden ceza uygulanırken, römorkları da söktürülerek serbest bırakıldı.

3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsünden ilginç savunma

Aksaray, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:06 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti         
15:10
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek         
14:36
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek? Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?         
09:38
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada         
08:34
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 05:59:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsünden ilginç savunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]