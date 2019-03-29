Son Dakika Haberleri: 3 Saat Sonra İntihardan Vazgeçti

3 Saat Sonra İntihardan Vazgeçti

1 saat önce

Çekmeköy'de psikolojik sorunları olan bir vatandaş 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

3 Saat Sonra İntihardan Vazgeçti, System.String[]
Çekmeköy'de psikolojik sorunları olan bir vatandaş 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan şahıs yaklaşık 3 saatlik ikna çalışmasının ardından intihardan vazgeçirilerek aşağıya indirildi.

Olay, 20.30 saatlerinde, Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi, Şahinbey Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Gökhan Y. (35) henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Gökhan Y. Binanın çatısından aşağıya bir şeyler fırlatarak etrafa küfür savurdu ve kendini aşağıya atacağını belirtti.

Hava yastığı açıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın düşme ihtimaline karşı binanın aşağısına hava yastığı kurdu. Daha sonra itfaiye ekipleri binanın çatı katına merdiven aracı açarak şahsı intihardan vazgeçirmeye çalıştı.

3 saat sonra vazgeçirildi

Gökhan Y. yaklaşık 3 saatlik intihar eylemine 23.30 saatlerinde son vererek polis ekiplerine teslim oldu. Gökhan Y. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Adalet istiyorum" diyor

İntihar girişiminin yaşandığı yerde oturduğu öğrenilen Hasan Yiğit, yukarı çıktı 'adalet istiyorum' diye bağırdığını belirterek, "Yaklaşık bir buçuk saattir ikna etme çalışmaları devam ediyor. Galiba adalet istiyorum diyor, sabah yediden on bir buçuğa kadar çalışıyorum ellerim nasır tuttu diyor. Bir tanede bayan istedi, polis bayan ceza kesmiş galiba, o bayanın buraya getirilmesini istedi. Şu an hala inip çıkıyor, adalet istiyorum diyor yani. Evet yukarıdaki malzemeleri, fırça, tahta, kağıt, semaver bulduğu bütün cisimleri aşağıya attı" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

Polis, Çekmeköy, 3. Sayfa
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