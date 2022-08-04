3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozerle soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA
Balıkesir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Susurluk'ta orman yangını (2) - Son Dakika
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