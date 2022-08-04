Susurluk'ta orman yangını (2) - Son Dakika
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Susurluk'ta orman yangını (2)

04.08.2022 23:25
Susurluk'ta orman yangını (2)

3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozerle soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Susurluk'ta orman yangını (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Susurluk'ta orman yangını (2) - Son Dakika
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