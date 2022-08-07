Diyarbakır 'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan Suriyeli Ahmet El-Derviş (13), 3 saat sonra ekiplerce ölü bulundu. Bölgede bekletilen ambulansa konulan Ahmet'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, kayboldu(2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.