Erzincan Karatuş köyünde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte mahsur kalan Ömer Faruk C. (25) için ekipler zamana karşı kurtarma çalışması başlattı. AFAD , JAK, UMKE ve jandarma ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı işçi, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Faruk C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu vücudunun çeşitli yerlerinde göçükten dolayı ezikler olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 1 işçi toprak altında kaldı (2) - Son Dakika

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