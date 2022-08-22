Kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 1 işçi toprak altında kaldı (2) - Son Dakika
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Kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 1 işçi toprak altında kaldı (2)

22.08.2022 19:13
Kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 1 işçi toprak altında kaldı (2)

3 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDIErzincan Karatuş köyünde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte mahsur kalan Ömer Faruk C. (25) için ekipler zamana karşı kurtarma çalışması başlattı.

3 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

Erzincan Karatuş köyünde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte mahsur kalan Ömer Faruk C. (25) için ekipler zamana karşı kurtarma çalışması başlattı. AFAD, JAK, UMKE ve jandarma ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı işçi, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Faruk C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu vücudunun çeşitli yerlerinde göçükten dolayı ezikler olduğu öğrenildi.


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Erzincan'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı Erzincan'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı Kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 1 işçi toprak altında kaldı Kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 1 işçi toprak altında kaldı
Kaynak: DHA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 1 işçi toprak altında kaldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 1 işçi toprak altında kaldı (2) - Son Dakika
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