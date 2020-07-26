3 saatlik sel ve dolunun zararı 227 milyon lira oldu - Son Dakika

Bursa'da 22 Haziran günü Kestel, Yenişehir, Orhangazi ve İznik ilçelerinde 4 bin 500 çiftçiyi etkileyen sel ve dolu felaketinin bilançosunun 227 milyon 361 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu üyeleri, 3 saat boyunca sel felaketinin yaşandığı Kestel'in Dudaklı ve Narlıdere ile Yenişehir'in Marmaracık köylerinde inceleme yaptı. 2 günlük inceleme gezisinin ardından komisyonun raporu Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde açıklandı.

Komisyon Başkanı Selahattin Külcü, 2 gün boyunca yaptıkları çalışmaları mecliste paylaştı. Sel ve doludan zarar gören bölge halkının Büyükşehir ve Kestel Belediyeleri'nin selin yaralarının sarılmasındaki gayretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Külcü, "Bölge sakinleri Büyükşehir ve ilçe belediyemize ciddi anlamda teşekkür ve dua ediyorlar. Yaşanan sıkıntıyla alakalı çok kısa zamanda çözüm üretildi. Herkesin dua ettiğini komisyonumuzla yerinde gördük. Bursa İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün 9 Temmuz genel değerlendirme raporuna göre, il genelinde 4 bin 500 çiftçi sel ve doludan zarar gördü. Zarar miktarı 72 milyon 325 bin lira, üretim kaybı 155 milyon 36 bin lira olarak tespit edilmiştir. Önlemler alınması adına meteorolojik olayların afetlere dönüşmemesi için gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Tarım sektöründe meteorolojik verilerin alınması için tüm Bursayı kapsayacak ağ kurulmalı, çiftçimizle online olarak anında paylaşılmalıdır. İklimsel değişimlere göre ürün çeşitliliği güncellenmeli ve çiftçiler yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Meyve bahçelerinin korunması için dolu topu teknolojisinin yaygınlaştırılması faydalı olacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım AŞ. Ziraat Odaları tarafından ortak çalışma yapılarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na rapor sunulmalıdır. Tarımsal sigortanın yaygınlaştırılması, Tarsim'in çiftçiyi bilgilendirmesi gerekmektedir" dedi.

Öte yandan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da bakanlık tarafından yaşanan olayla ilgili genel afet kararı alınmasının beklendiğini, kararın kısa sürede ellerine ulaşacağını bildirdi. - BURSA