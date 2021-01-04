3 saatlik yol 1 saate indi - Son Dakika

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı 850 nüfuslu Susuz Mahallesi'nin yol sorunu Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüldü. Yeni bir güzergahla geniş ve kaliteli bir yola kavuşan mahalle sakinleri, daha önce 3 saate gittikleri ilçe merkezine şimdi bir saatte ulaşıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sorunsuz bir ulaşım ağı oluşturmak için kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Vezirköprü ilçesi Susuz Mahallesi'nde vatandaşların 'Cehennem Deresi' olarak tabir ettiği eski yol yerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla yeni yol güzergahı açıldı. 6 bin metre sathi kaplama,7 bin 500 metre beton yol, altyapı, menfez çalışmaları ve sanat yapıları tamamlanarak vatandaşların hizmetine alındı. 16 bin 500 metre yol genişletmesinin de yapıldığı yeni güzergahtaki çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürdü.

"Kışın çamurdan, yazın tozdan gidemiyorduk"

Yıllarca çektikleri yol çilesini Büyükşehir Belediyesi'nin bitirdiğini söyleyen Susuz Mahallesi Muhtarı Kadir Çalışır, "Kışın çamurdan yazın tozdan topraktan gitmek imkansızdı. Yol dardı. Bir araç durmayınca diğeri geçemiyordu. Ama en büyük sıkıntıyı hastamız olduğunda yaşıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir göreve geldiğinde kendisine sorunumuzu ilettik. O da köyümüze geldi durumu bizzat yerinde gördü ve anında ekibine talimat verdi. Yolun güzergahını değiştirdiler. Eski yol yerine bize altyapısı ile genişletilmiş yepyeni bir yol yaptılar. Vezirköprü merkeze mahallemiz 60 kilometre uzaklıkta. Eskiden merkeze ulaşmak 3 saati buluyordu. Şimdi ise 1 saate gidebiliyoruz. Başkanımız sorunumuzu gördü 'çileyi bitireceğim' dedi ve bitirdi. Mahallem ve kendi adıma Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sanki rüya gibi"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Hava da, "Hizmetler gerçekten takdire şayan. Başkanım Mustafa Demir bizim sesimize kulak tıkamadı. Anında bize geri dönüş yaptı. Diyecek hiç bir şey yok. Allah ondan bin kere razı olsun. Eski yolumuzda gelip gidemiyorduk. Çok kaza yaşanıyordu. İki araba yan yana gidemiyordu. Sanki rüya gibi. Sebep olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Dağ ise, "Bu şekilde yol çalışması Vezirköprü'de herhalde daha önce yapılmamıştır. Eskiden yolu kullanmak imkansızdı. Derenin içinden geçiyordu ve sürekli araçlarımız yolda kalıyordu. Traktörle çekiliyordu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanım olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN